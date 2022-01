Open d'Australie : Iga Swiatek s'en sort en trois sets

La Polonaise Iga Swiatek, 9e mondiale et ultradominatrice jusque-là, a éprouvé de grandes difficultés pour battre la Roumaine Sorana Cirstea (38e) 5-7, 6-3, 6-3, lundi, en 8es de finale de l'Open d'Australie.

Swiatek n'avait pas cédé le moindre set lors des trois premiers tours, n'avait concédé que quatre jeux de moyenne en trois matchs et n'avait passé que 4h04 au total sur le court pour se hisser en 8es. Lors du seul match contre Cirstea, elle a perdu un set, treize jeux et a passé 2h27 à batailler.

Les larmes de soulagement qui ont perlé sur son visage à l'issue de la rencontre en disent beaucoup: "je suis émotive, que je gagne ou que je perde, je pleure", a expliqué la joueuse de 20 ans, qui affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) ou l'Estonienne Kaia Kanepi (115e) mercredi, pour une place en demies.

"Ca m'a pris tellement d'énergie. Je n'étais pas dans le rythme au début et je tremblais après le premier set. J'étais plus nerveuse que lors des précédents matchs", a-t-elle révélé.

Et son adversaire ne lui a pas rendu la tâche facile. "Elle frappe fort et repoussait au fond du court. Moi, je faisais tout pour ne pas me laisser mettre sur les talons. Ses retours allaient aussi vite que mes services", a souligné Swiatek.

Vainqueur surprise à Roland-Garros en 2020, la Polonaise atteint pour la première fois les quarts dans un autre Majeur.