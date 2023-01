Open d’Australie : fin de parcours pour Andy Murray, qui s’incline face à Bautista Agut après un nouveau combat

C’était la (très) belle histoire de cet Open d’Australie : celle d’Andy Murray. Mais l’ancien numéro un mondial voit son magnifique tournoi s’arrêter au troisième tour après une défaite en quatre sets face au solide Espagnol Roberto Bautista Agut 6/1 6/7 6/3 et 6/4.

Qu’il aura été beau et inspirant ce tournoi de l’Ecossais. Revenu de nulle part après de multiples opérations et avec une hanche en métal, le double vainqueur olympique a ému la planète tennis en ce début d’année 2023. Comment ? En remportant deux matches épiques en cinq sets face à l’outsider du tournoi Mateo Berrettini et le local Thanasi Kokkinakis. Après quatorze sets et plus de treize heures passées sur le court en trois matches à peine, l’aventure du joueur de 35 ans s’arrête aux portes des huitièmes de finale après un joli combat, notamment en remportant la deuxième manche au terme de 78 minutes d’un très beau tennis.

Malgré la défaite, ce tournoi laisse présager de belles choses pour la suite de la saison de l’ancien membre du Big 4, si son physique le laisse tranquille. Parce qu’une chose est sûre, son mental, son tennis et surtout son amour du jeu restent intactes.

Quant à l’Espagnol, il défiera Tommy Paul pour une place dans le top 8.