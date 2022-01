Felix Auger-Aliassime s’est hissé en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne. Le N.2 mondial Daniil Medvedev a facilement écarté le Néerlandais Botic van de Zandschulp (57e) 6-4, 6-4, 6-2 en 1h55 pour atteindre, lui aussi, les 8es de finale. Il a profité de sa victoire pour se réconcilier avec le public.

Auger-Aliassime, N.9 mondial et tête de série N.9, s’est imposé facilement 6-4, 6-1, 6-1 en une heure et 55 minutes contre le Britannique Daniel Evans, 24e mondial, tête de série N.24 et tombeur de David Goffin au premier tour.

En huitièmes de finale, le Canadien, 21 ans, affrontera le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5 ou le Croate Marin Cilic, 27e mondial et tête de série N.27.

Le Russe, devenu favori pour le titre après l’expulsion du territoire de Novak Djokovic, affrontera lundi pour une place en quarts l’Américain Maxime Cressy (70e) ou l’Australien Christopher O’Connell (175e et bénéficiaire d’une invitation pour entrer directement dans le tableau principal).

Après sa victoire contre le favori local Nick Kyrgios au tour précédent, Medvedev avait laissé paraître sa colère vis-à-vis du public qu’il avait jugé "irrespectueux".

Samedi, le finaliste de l’an dernier s’est manifestement réconcilié avec les supporteurs.

"J’espérais que vous seriez un peu plus sympa avec moi (que jeudi). Disons qu’il était plus facile de jouer contre un Néerlandais qu’un Australien", a-t-il plaisanté.

"Toute bonne relation doit avoir ses hauts et ses bas. Donc je pense qu’il y a une vraie relation entre le public et moi, qu’elle est bonne, divertissante et vraie", a-t-il ajouté.