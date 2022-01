Open d’Australie : Federer et Djokovic saluent l’exploit de Nadal après son 21e titre historique

C’est également à l'"impressionnante combativité" de Nadal à laquelle Djokovic a rendu hommage sur Twitter, alors que le Majorquin a dû remonter un handicap de deux sets pour finalement l’emporter après près de 5h30 de bataille acharnée face à Medvedev.

"Félicitations à @RafaelNadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. (Il a fait preuve comme) toujours d’une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois", a tweeté le N.1 mondial. Avant d’ajouter en espagnol : "Enhorabuena" (toutes nos félicitations).

Celui qui était également en quête d’un 21e Grand Chelem depuis plusieurs mois et qui n’a pas pu disputer l’Open d’Australie cette année, après avoir été expulsé par les autorités du pays en raison de sa non-vaccination contre le Covid, a également tenu à souligner "l’extraordinaire tennis" auquel on a pu assister pendant le tournoi et "les deux finales exceptionnelles", félicitant au passage l’Australienne Ashleigh Barty pour sa victoire dans le tableau féminin.

Federer s’est lui déclaré "fier de partager cette ère" du tennis avec Nadal et "honoré d’avoir pu jouer un rôle" pour le pousser à se dépasser, "tout comme tu l’as fait avec moi lors de ces 18 dernières années".

Avant de conclure : "je suis sûr que d’autres exploits sont encore devant toi. Mais pour le moment, profite de celui-ci !".