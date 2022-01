Open d’Australie : Eux non plus ne pourront pas jouer à Melbourne à cause du coronavirus et de ses conséquences

Jenson Brooksby, positif au mauvais moment

Le jeune joueur américain, récemment désigné "révélation de l’année 2021", a été testé positif au coronavirus il y a une semaine, juste avant d’embarquer dans l’avion en direction de Melbourne.

Grosse déveine pour le 57e joueur mondial. Ce n’était vraiment pas le bon moment pour choper Omicron. Il ne sera pas de l’aventure australienne.

Jenson Brooksby l’a pris avec beaucoup de philosophie. "Ce n’est pas facile, de devoir rater ce Grand Chelem. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup plus souffert que moi, avec cette crise. Je ne peux pas me plaindre. J’ai hâte de jouer ce tournoi pour la première fois l’année prochaine."

Jérémy Chardy, malade après une première dose

Son cas est très particulier. Et rare, heureusement. Le Français Jérémy Chardy a reçu une première dose il y a plusieurs mois, mais a mal réagi au vaccin. On ne l’a plus revu sur un court depuis la fin de l’été. Il n’a pas donné de détails sur sa santé, et on n’a plus entendu parler de lui jusqu’à cette semaine.

Il vient d’annoncer aller beaucoup mieux. Il peut reprendre l’entraînement, et il espère être de retour sur le circuit lors de la saison sur terre battue.