Open d’Australie : En route vers un 21e Grand – Chelem ? Nadal en finale après avoir battu Berrettini

L’an dernier, Nadal avait été éliminé en quarts par Tsitsipas après avoir mené 2 sets à 0.

Vendredi, le match s’est joué toit fermé à cause d’une très forte pluie accompagnée de très forts vents.

"Tout le monde sait que je suis un joueur de plein air. Mais avec le toit fermé, il y a encore plus d’ambiance et ça me plaît. Alors je ne peux pas me plaindre", a commenté Nadal.

Après avoir confortablement remporté les deux premiers sets, Nadal a eu une petite baisse de régime dans le troisième où il a commis 7 fautes directes, soit la moitié des 14 commises sur l’ensemble des trois premières manches.

Et notamment, dans ce fameux jeu où il concède le break : des fautes de sa part et des coups d’éclat de son adversaire, comme ce passing-shot de coup droit en bout de course qui lui permet de mener 30-0, rendent confiance à l’Italien. Dans la foulée, il breake et conclut la manche sur son service.

Dans le 4e set, Nadal a réussi le break pour mener 5-3 et servir pour le match. Il n’a pas laissé passer sa chance.

En termes de matches gagnés, l’Open d’Australie est son 2e meilleur Majeur (derrière Roland-Garros), mais celui qui lui réussit le moins en terme de titres.

Il n’en a gagné qu’un (2009) alors que Djokovic a gagné les 9 finales qu’il a jouées. Les deux hommes ont joué en 2012 la plus longue finale de l’histoire des tournois du Grand Chelem, le Serbe s’imposant après 5 heures et 53 minutes.

S’il décroche le titre dimanche, Nadal deviendrait aussi le deuxième joueur de l’ère Open, le 4e dans l’histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs. Un exploit réalisé par Djokovic l’an dernier quand il a remporté Roland-Garros pour la 2e fois.

Berrettini jouait à 25 ans sa deuxième demi-finale de Grand Chelem après Wimbledon 2021 où il s’était hissé en finale.

L’an dernier, seul Novak Djokovic l’avait battu en Grand Chelem : en quarts à Roland-Garros, en finale à Wimbledon et en quarts à l’US Open. L’Italien avait été obligé de déclarer forfait à Melbourne avant son 8e de finale contre Stefanos Tsitsipas en raison d’une déchirure abdominale.