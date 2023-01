Open d'Australie : Elise Mertens qualifiée, Maryna Zanevska, Ysaline Bonaventure et Zizou Bergs éliminés

Les joueurs et joueuses belges présentent un bilan plutôt délicat en ce deuxième jour de l'Open d'Australie de tennis. Si Elise Mertens a bel et bien franchi le premier tour en battant l'Espagnole Garbiñe Muguruza, ancienne numéro 1 mondiale, Ysaline Bonaventure, Maryna Zanevska et Zizou Bergs quittent de leur côté déjà le tournoi.



Dans le tournoi dames, Elise Mertens (32e mondiale) a réussi à retourner une situation délicate en remportant 3-6, 7-6, 6-1 un match où Garbiñe Muguruza (WTA 73) a servi pour le match dans le deuxième set.

Ysaline Bonaventure (90e mondiale) a été battue 6-2, 6-1 par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 18) 6-2, 6-1. Une troisième élimination au premier tour en autant de participation au tableau final pour la joueuse belges originaire de Stavelot.

Maryna Zanevka a poussé la 9e mondiale, la Russe Veronika Kudermetova, au tie-break dans le deuxième set mais a finalement dû s'incliner elle aussi en deux sets, 6-2, 7-6 (7/4).

Chez les messieurs, Zizou Bergs s'est incliné (6-4, 1-6, 6-4, 6-1) face au Serbe Laslo Djere (ATP 70). Bergs, 130e mondial, était sorti des qualifications pour disputer à Melbourne son deuxième tableau final dans un tournoi du Grand Chelem, après Wimbledon l'an dernier.

David Goffin a, lui, dû déclarer forfait avant son premier tour.