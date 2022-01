Open d’Australie : Elise Mertens éliminée en demi-finale du double; Sofia Costoulas dans le dernier carré du tableau junior

Elise Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova ont été éliminées en demi-finale du double, à l’Australian Open. Les têtes de séries numéro 3 se sont inclinées face à la meilleure équipe du monde, constituée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 6/2-6/3.

La joueuse belge était tenante du titre, à Melbourne. L’année dernière, elle avait précisément battu les Tchèques en finale. Elle jouait alors avec la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Dans le tableau junior, Sofia Costoulas s’est qualifiée pour les demi-finales du simple, en battant la Russe Diana Shnaider, tête de série numéro 2 de l’épreuve (elle est la huitième tête de série), 6/3-5/7-6/4.

Sofia Costoulas, qui a gagné un important tournoi de préparation avant de jouer ce Grand Chelem, est la dernière Belge en compétition, à Melbourne Park. Elle vient de gagner dix matches en treize jours. "Cela commence à peser un petit peu. Mais quand on gagne, on ne le sent pas trop. Je sais que je suis capable de continuer."

Le piège serait de déjà s'imaginer avec le trophée dans les bras, alors qu'il reste deux matches à gagner. Et elle le sait. "Il faut tout simplement me concentrer sur ma prochaine rencontre, sans penser à ce qui pourrait m'arriver plus tard. Je vis dans le moment présent. Je continue, et il sera toujours temps, après, de savourer toutes mes victoires. J'aurai sans doute trois ou quatre jours de repos, après ce tournoi. Pour le moment, je suis heureuse de rejouer des matches. J'avais été écartée des terrains pendant trois mois, en fin d'année dernière, à cause d'une blessure au coude. Etre sur le court est déjà très satisfaisant."