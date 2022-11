Open d’Australie : Djokovic sera là et visera un 10e titre à Melbourne, un 22e en Grand Chelem

Une saison tronquée pour lui où il n’a pu défendre son titre à Melbourne ni jouer les tournois nord-américains où le vaccin anti-Covid était obligatoire, en particulier l’US Open, tandis que Rafael Nadal, vainqueur en Australie et à Roland-Garros, portait à 22 le nombre de ses titres en Grand Chelem. Inédit dans le tennis masculin.

Mais depuis qu’il a repris la compétition, le Serbe est quasiment imbattable.

Il a enchaîné des titres à Tel Aviv et Astana, avant une défaite surprise en finale du Masters 1000 de Paris face au jeune Danois Holger Rune. A Turin, où il vise une sixième victoire pour égaler le record de Roger Federer, il a battu ses deux premiers adversaires (Tsitsipas et Rublev) en deux sets et en jouant à un très haut niveau.

"L’avantage de ne pas jouer beaucoup de tournois, c’est qu’on est plus frais. Mais être capable de jouer aussi bien que ce que je joue ces derniers mois me ravit. J’ai beaucoup travaillé pour y parvenir parce que j’ai eu plus de temps pour m’entraîner, plus de temps avec mon coach et avec mon équipe sur le court et en dehors, à essayer de me perfectionner", a-t-il souligné.

Comprendre qu’en janvier, les joueurs qui se trouveront sur sa route à Melbourne auront très fort à faire.