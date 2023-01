Open d’Australie : Djokovic épargné par le tirage au sort, Nadal a un tableau compliqué

Dans le tableau féminin, en l’absence de la tenante du titre Ashleigh Barty, qui a pris sa retraite, et après le forfait de dernière minute de Naomi Osaka, enceinte, il n’y a dans le tableau que deux joueuses ayant remporté le tournoi : la Bélarusse Victoria Azarenka (25e) et l’Américaine Sofia Kenin (280e)… et elles s’affronteront dès le premier tour !

Trois joueuses s’annoncent comme les principales prétendantes : l’incontestée N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek, qui veut un troisième titre du Grand Chelem (après Roland-Garros 2020 et 2022, ainsi que l’US Open 2022), la Tunisienne Ons Jabeur (2e), qui reste sur deux finales majeures (Wimbledon et US Open), et la Française Caroline Garcia (4e), joueuse en grande forme de la fin de saison dernière, lauréate des Masters WTA et en quête elle aussi de son premier titre du Grand Chelem.

Sur les trois, ce sont Jabeur et Garcia qui sont dans la même moitié de tableau pour s’affronter éventuellement en demi-finales, avant de défier Swiatek en finale.

Mais, de son côté, la Polonaise aura un tableau plus dense, avec trois Américaines sur sa route : en 8e, elle pourrait affronter l’Américaine Danielle Collins (14e), finaliste l’an dernier, puis Coco Gauff (7e), finaliste du dernier Roland-Garros, et enfin Jessica Pegula (3e) en demie.