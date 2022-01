Open d’Australie – David Goffin : "Mon genou va bien, et je pourrai y aller à fond pour mon premier tour"

Dans quel état d’esprit êtes-vous après avoir tourné la page d’une année 2021 compliquée ?

Du côté "moral", cela va vraiment bien. Je revenais bien, avec mes deux victoires à Sydney, et un très bon match contre Kudla. J’étais bien mentalement, dans ce tournoi-là. C’est dommage, ce petit coup d’arrêt contre Murray. Je me sentais beaucoup mieux sur le terrain, en tout cas. Ca repartait vers l’avant, et j’espère que ce sera encore le cas contre Evans.

Vous n’êtes pas inquiet à l’idée de devoir peut-être jouer quatre ou cinq sets ?

Non, ma condition physique est bonne. J’ai beaucoup travaillé duré la présaison. Je me sentais vraiment bien. J’ai enchaîné des grosses séances, du tennis et du physique. Je suis confiant à ce niveau-là. Et je suis rassuré, par rapport à mon genou. En plus, on n’annonce pas de fortes chaleurs pour mon match de mardi.

Et les conditions sanitaires à Melbourne sont-elles encore strictes ?

Cela n’a plus rien à voir avec l’année dernière, ça c’est sûr. Ils viennent de réduire de moitié la capacité des tribunes. Mais sur le site, une fois qu’on a bien été testé, on vit quasiment normalement. On a été testés plusieurs fois en arrivant, et maintenant c’est fini, si on n’a pas de symptômes et qu’on n’est pas cas contacts.