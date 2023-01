Open d'Australie : David Goffin déclare forfait juste avant son premier tour !

C’est la tuile… David Goffin renonce à participer à l’Australian Open. Il a déclaré forfait juste avant de monter sur le court, pour rencontrer le Français Laurent Lokoli au premier tour.

Le numéro un belge a publié un message sur Instagram, pour expliquer ce renoncement de dernière minute. "Malheureusement, je dois me retirer de l’Open d’Australie. J’ai été malade toute la nuit, et je ne peux pas monter sur le terrain et me battre aujourd’hui. Il est temps de se remettre, et de préparer le prochain événement".