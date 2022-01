"On va essayer d’analyser ça et de voir ce qu’on va faire pour la suite. Je n’ai pas d’autre explication spécifique à ce stade. Il est vrai que mon adversaire y est pour quelque chose, son jeu n’est pas facile à gérer, il faut toujours être bien dans le match. Il m’a fait déjouer jusqu’à ce que j’arrive finalement à ne plus du tout sentir mes coups. Je doutais à chaque frappe, c’était vraiment dur. Je n’ai pas bien géré mes émotions. Quand on arrive à un Grand Chelem, il y a plus de pression, on veut bien faire. Jouer un joueur difficile à manœuvrer dès le premier tour, ça crée un stress. Ce n’était pas la préparation idéale. Mon genou, ça allait encore aujourd’hui. Il y avait peut-être inconsciemment quelques retenues, mais ça allait. C’est le point positif de l’histoire", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter : "Oui, j’adore toujours cette vie de joueur de tennis. Je traverse une longue période plus délicate, mais ça peut arriver dans une carrière. J’espère que ce sera vite derrière moi et qu’on pourra à nouveau parler de bons matches. C’est clair que j’ai envie de regoûter à la victoire. On va faire le bilan de la préparation et de la tournée ici. On verra bien pour la suite. En n’étant plus tête de série, je risque de tomber sur une tête de série au premier match. C’est comme ça, on va essayer de s’accrocher et de rebondir après ce match qui fait mal. La suite du programme, ce sera Montpellier, Rotterdam et puis probablement Doha et Dubaï."

C'était le 36e tournoi du Grand Chelem de David Goffin, son 9e Open d'Australie où son meilleur résultat reste un quart de finale en 2017. Il avait été éliminé dès le premier tour à Melbourne à deux reprises, lors de sa première participation en 2013 et l'an dernier.