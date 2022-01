Open d’Australie : Daniil Medvedev, finaliste en 2021, qualifié en trois sets

Daniil Medvedev, 2e mondial, s’est qualifié mardi pour le 2e tour de l’Open d’Australie sans perdre un set, mais en éprouvant néanmoins de plus en plus de mal face au Suisse Henri Laaksonen (91e) qu’il a écarté 6-1, 6-4, 7-6 (7/3).

"Je voulais gagner ce troisième set mais je me suis dit que j’allais attendre le tie-break. Et ça a fonctionné, donc je suis très heureux", a analysé le Russe sur la fin de partie de plus en plus serrée.

"Je veux faire mieux que l’an passé, mais ce ne sera pas facile", a-t-il annoncé, lui qui avait été battu en finale en 2021 par Novak Djokovic.

Or cette année, le Serbe ayant été expulsé d’Australie la veille du début du tournoi, c’est le Russe qui se trouve être le joueur le mieux classé du tableau.

Au prochain tour, le vainqueur du dernier US Open affrontera l’Australien et chouchou du public à Melbourne Nick Kyrgios (115e) ou le Britannique Liam Broady (128e et issu des qualifications).

Kyrgios n’est jamais aussi dangereux qu’au Majeur australien et, s’il passe, son duel face à Medvedev s’annonce électrique.

"J’aime la pression", a rappelé le Russe.