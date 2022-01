Open d’Australie : Danielle Collins bat Iga Swiatek et rejoint Ashleigh Barty en finale

Danielle Collins, 30e mondiale, s’est qualifiée jeudi à l’Open d’Australie pour sa première finale de Grand Chelem en battant la Polonaise Iga Swiatek (9e) 6-4, 6-1, et affrontera pour le titre la N.1 mondiale Ashleigh Barty.

"Je ne pourrais pas être plus heureuse. La route n’a pas été facile, tellement d’années de travail… Ça n’arrive pas comme ça !", a souligné Danielle Collins qui va intégrer pour la première fois le TOP 10 mondial lundi.

"Alors c’est vraiment fou d’être là, en particulier après les ennuis de santé que j’ai rencontrés", a ajouté l’Américaine de 28 ans en référence à l’endométriose qui l’a beaucoup fait souffrir et pour laquelle elle a été opérée l’an dernier. Collins s’était fait un nom en atteignant les demi-finales à l’Open d’Australie en 2019 pour sa première participation.

Elle est surnommée "Danimal" pour son jeu agressif et pour la hargne qu’elle met dans chacune de ses frappes, la détermination qu’elle met dans chacun de ses gestes, de ses regards. "J’ai rajouté de la variété à mon jeu, mais mon plan A, c’est d’être agressive. C’est ce que j’ai encore fait et ça a fonctionné", a-t-elle relevé.

Effectivement, elle a sauté à la gorge de Swiatek. D’entrée. Dans les deux manches, l’Américaine s’est échappée 4-0. Si la Polonaise a réussi à revenir -un peu- dans le premier set, Collins ne lui en a pas laissé le loisir dans la seconde.

Outre sa demie à Melbourne en 2019, Collins avait atteint les quarts à Roland-Garros en 2020, mais n’a jamais dépassé le 3e tour à Wimbledon ni à l’US Open. En finale, elle va affronter la joueuse locale Ashleigh Barty.

Swiatek, vainqueur surprise à Roland-Garros en 2020, atteignait pour la première fois les demies dans un autre Majeur.