Open d'Australie: ça passe pour Nadal, Khachanov, Berrettini et Alcaraz qui filent au 3e tour

L'Américain Sebastian Korda, 43e mondial, a remporté un terrible bras de fer de 4h47 contre le Français Corentin Moutet (100e), qui s'est incliné au super tie break du 5e set, mercredi au 2e tour de l'Open d'Australie.

Dans une ambiance de feu sur le petit court N.8, Korda s'est imposé 3-6, 6-4, 6-7 (2/7), 7-5, 7-6 (10/6).

Il affrontera au prochain tour l'Espagnol Pablo Carreno (21e), qui a lui-même livré un combat épique de 4h10 pour battre le Néerlandais Tallon Griekspoor (62e) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 3-6, 6-4.

Malgré la fatigue, ni Korda ni Moutet n'ont jamais lâché et sont même parvenus à produire jusqu'au bout un jeu spectaculaire et de haut niveau.

Au bout du compte, l'Américain aura réussi 67 coups gagnants pour 92 fautes directes, quand le Français a fait 61 coups gagnants pour 58 fautes directes.

A 3-3 dans le premier set, Moutet a remporté quatre jeux d'affilée pour décrocher la première manche et entamer la deuxième en tête.

Mais, cette fois, c'est Korda qui a fait le break pour mener 3-2. Il a ensuite conservé sa mise en jeu pour égaliser à une manche partout sur sa troisième balle de set.

Dans la manche suivante, l'Américain a breaké encore plus tôt pour mener 2-1. Moutet est parvenu à recoller à 4-4. Les deux joueurs en sont arrivés au tie break, où le Français a rapidement pris l'ascendant.

Il a ensuite servi pour le match à 5-4 dans le quatrième set, mais Korda est revenu en profitant d'une baisse physique de son adversaire.

L'Américain a même aligné quatre jeux d'affilée pour égaliser à deux sets partout et prendre l'avantage 1-0 dans le set décisif.

A tout instant, le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Au fur et à mesure que les jeux défilaient, chacun ayant des possibilités de prendre le service adverse, l'atmosphère se faisait de plus en plus électrique dans les tribunes et du côté du Français. Korda, lui, est toujours resté calme.

A 5-5, Moutet s'est offert trois balles de break. Mais le 43e mondial a fini par remporter son jeu de service, l'obligeant à servir pour prolonger le match dans un tie break décisif.

Le Français a dû sauver deux balles de match mais il est parvenu à à décrocher ce super tie break.

Korda s'est alors détaché 5-2, puis 9-5 avec quatre nouvelles balles de match. Il a conclu sur la deuxième.