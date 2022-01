Open d'Australie : Benoît Paire qualifié, les larmes du Bad Boy du tennis français

On sait l'Avignonais toujours à fleur de peau. Le joueur français s'est montré très ému après le match, au moment de revenir sur sa belle prestation face à Dimitrov: " C’est n'est pas facile depuis le début de l’année donc je suis très content. Je sais qu’il y a mes parents et tout le monde qui regardent. Franchement, c’était exceptionnel".

Benoît Paire n'a pas réussi retenir ses larmes. Il s'est eclipsé quelques secondes avant de reprendre l'interview: "Ça été une année de merde l’année dernière, c’était compliqué. Cette année, ça commence, je suis positif (au Covid), je fais 7 jours (d’isolement). Et finalement je suis là, je m’accroche. Je fais un gros match aujourd’hui, un de mes meilleurs depuis très longtemps. Voilà, pour moi c’est que du positif. J’ai été beaucoup critiqué. Tout ça, à un moment, c’est pesant et franchement c’est vrai que quand j’arrive à faire des matchs comme ça. J’ai du soutien ici, chez les supporters français et franchement il n’y a rien de mieux " a conclu le 56e joueur mondial qui a montré une autre facette de sa personnalité.