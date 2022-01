Open d’Australie : Ashleigh Barty bat Danielle Collins et remporte "son" Grand-Chelem à domicile, le 3e de sa carrière

Dans le premier set, les deux joueuses sont très concentrées et appliquées. Il faut d’ailleurs attendre le cinquième jeu pour voir la première balle de break. Elle est en faveur de Danielle Collins, mais elle n’est pas convertie. Barty remporte son jeu, et dans le suivant se procure sa première balle de break. Convertie celle-là, 4-2. Un break important et décisif puisqu’il suffit à l’Australienne. Elle sert à 5-3 pour le set, réalise un jeu blanc pour empocher la première manche 6-3. Un avantage mérité, c’est bien elle la meilleure joueuse sur le terrain jusque-là.

Dès le début de deuxième set, Collins donne le ton : elle ne compte pas laisser passer une si belle opportunité. Elle est en finale de Grand-Chelem et compte bien en profiter. En un rien de temps, l’Américaine mène trois jeux à zéro. Elle déstabilise totalement l’Australienne et les jeux défilent, 5-1 en 25 minutes de jeu. Barty se révolte et réduit le score à 5-2 et puis 5-3. Collins a de nouveau l’opportunité de servir pour revenir à un set partout. Mais elle ne la saisit pas non plus… il faut dire que Barty a vraiment de nouveau haussé son niveau, c’est 5-4, service Barty, qui confirme. 5-5.

Le suspens est totalement relancé dans ce set, et Danielle Collins va devoir aller puiser loin dans ses réserves pour ne pas laisser cette finale lui échapper. Elle stoppe l’hémorragie en remportant son jeu pour mener 6-5. Collins met la pression sur Barty et mène 15-30 sur la mise en jeu de l’Australienne, qui sort encore un gros service pour revenir à égalité et obtenir l’opportunité de faire 6-6. Une chance qu’elle saisit. Tie-break. Un jeu décisif dominé 7-2 et remporté par la numéro un mondial, sous les acclamations de son public, totalement aux anges.