Open d'Australie - Ashleigh Barty asphyxie totalement Madison Keys et file en finale

Ashleigh Barty n'est plus qu'à une victoire de la consécration dans son pays à l'occasion de l'Open d'Australie de tennis. La N.1 mondiale s'est aisément qualifiée pour la finale de la première levée du Grand Chelem 2022, jeudi à Melbourne. Elle n'a laissé aucune chance à l'Américaine Madison Keys (WTA 51) battue en deux manches : 6-1 et 6-3 en à peine une heure et deux minutes.

Barty disputera sa troisième finale dans l'un des quatre tournois majeures après ses victoires à Roland-Garros en 2019 et Wimbledon l'an dernier. Elle n'avait jamais atteint la finale en Australie où son meilleur résultat était une demi-finale en 2020.

Barty, 25 ans, rencontrera en finale la lauréate de la seconde demi-finale qui doit opposer dans la foulée l'Américaine Danielle Collins (WTA 30/N.27) à la Polonaise Iga Swiatek (WTA 9/N.7).

Barty a d'emblée pris le service de la joueuse d'Orlando qui disputait la troisième demie de sa carrière en Grand Chelem. Elle avait été battue, à 19 ans, à Melbourne en 2015 par Serena Williams (7-5 (5), 6-2) qui allait gagner le tournoi, et à l'US Open en 2018 là encore par la future lauréate la Japonaise Naomi Osaka (6-2, 6-4).

Mise en confiance par un tournoi parfait jusque-là, ayant remporté tous ses duels en deux manches, Barty a aligné après 2-1, quatre jeux consécutifs pour s'offrir le premier set (6-1) en 26 minutes.

L'Australienne n'avait eu besoin que de trois balles de break pour s'emparer de trois jeux de service de l'Américaine qui ne trouvait pas les clés au face au jeu puissant et agressif de Barty, qui justifiait les cinquante places d'écart au classement mondial entre elles.

Dans le second set, Keys retrouva un peu ses esprits, mais la N.1 mondiale ne céda rien et après 2-2, la tête de série N.1 s'échappa encore pour mener 5-2. L'Américaine sauva encore un jeu mais ne put prolonger son beau parcours plus longtemps.