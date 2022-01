Open d'Australie : Alison Van Uytvanck qualifiée pour le 2e tour, Maryna Zanevska passe aussi

C'est la 8e participation de la Belge à l'Open d'Australie avec à chaque fois une élimination au premier tour sauf l'an dernier où elle avait passé le premier obstacle avant d'être battue au second tour. "L'année dernière, j'ai franchi le premier tour à Melbourne pour la première fois. Et je recommence cette fois-ci. Cela fait du bien. J'ai fait le boulot. Je me suis reposée pendant quelques jours, après m'être blessée au genou à Adelaïde. Ca fait du bien de voir que je suis quand même là physiquement. Pour mon tennis, ce n'était pas mal, mais je dois encore m'améliorer pour mon deuxième tour".

Alison Van Uytvanck n'a pas eu un début d'année facile, donc ce succès est aussi un soulagement. "En fin de saison dernière, j'ai gagné le tournoi de Limoges, et c'était très bien pour ma confiance. J'ai essayé de prendre cette confiance avec moi en Australie. J'ai d'abord perdu un match 7/5 au troisième set, ce qui était dur. Puis j'ai eu ce souci au genou. Je me suis dit que cela ne se passait pas comme je le voulais. Et là, cela m'a fait du bien de gagner ce match. J'espère faire mieux que l'an dernier".