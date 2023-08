Onzième édition du Ronquières festival : bottes aux pieds, les festivaliers ont répondu présents

Ce qui fait la particularité du lieu c’est évidemment le site. Utiliser l’ascenseur à bateau et son plan incliné était un pari osé pris par les quatre organisateurs, amis dans la vie. Lors de la première édition, "on attendait tous de voir ce que cela allait donner et le pari a été réussi".

Mais ce qui plaît surtout au public c’est l’esprit du festival, les organisateurs ont su grandir tout en gardant un esprit familial et en proposant des choses qui plaisent au plus grand nombre. On peut y trouver aussi bien des artistes internationaux que des jeunes artistes belges.