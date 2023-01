Onze personnes et la LDH assignent en justice l’État, la police et le bourgmestre de Bruxelles pour des abus policiers

Onze personnes ainsi que la Ligue des droits humains (LDH) ont introduit une action civile contre l’État belge, la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles en tant que chef de la zone de police, pour les abus policiers dont elles ont été victimes en janvier 2021. C’est ce qu’indique la LDH mardi dans un communiqué.

Il y a deux ans jour pour jour, le 24 janvier 2021, une manifestation "contre la justice de classe et raciste" était organisée pour dénoncer les violences policières. L’action se terminera par plus de 200 interpellations. Plusieurs personnes ont témoigné d’arrestations arbitraires, d’injures sexistes et racistes et de brutalités commises par les policiers, souligne la LDH. "Onze personnes d’entre elles refusent que ces violences restent impunies", précise encore le communiqué.