Onze morts dans un incendie en Alsace : le gîte n’était pas déclaré ni aux normes de sécurité

Onze morts et deux étages qui partent en fumée : le gîte de vacances de Wintzenheim, dans l’est de la France, qui accueillait des personnes handicapées, n’était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité.

Le bâtiment éventré par l’incendie était une ancienne grange de 500 m2, avec deux étages et des combles, qui avait été rénové il y a quelques années. "Le gîte qui a brûlé n’a fait l’objet d’aucune autorisation pour l’activité (que la propriétaire, NDLR) y a exercé, il n’avait pas fait non plus l’objet d’autorisations de travaux pour pouvoir accueillir des personnes handicapées", a déclaré jeudi le maire adjoint de la petite ville, Daniel Leroy.