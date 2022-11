Onze Diables rouges sur le terrain pour le premier entraînement en vue de la Coupe du monde, le Roi Philippe en visite

Onze Diables rouges sur la pelouse, quatorze en salle de musculation, notre équipe nationale a lancé la dernière ligne droite de sa préparation pour la Coupe du monde 2022. Les 26 sélectionnés se sont retrouvés à Tubize. Ils s’envoleront pour le Koweït, où se déroulera le match amical contre l’Egypte, dès ce mardi. Le Roi Philippe est venu saluer l'équipe avant son départ pour le mondial.



Le groupe était visiblement très heureux de se retrouver, on a pu voir de franche accolade entre le staff et les joueurs.



Amadou Onana, Jérémy Doku, Eden Hazard, Wout Faes, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Charles De Ketelaere, Arthur Theate et Michy Batshuayi et Thomas Meunier avec son masque de protection se sont présentés sur la pelouse du centre national de Tubize.



Le programme de ce premier entraînement était assez léger : quelques tours de terrain, quelques exercices d’assouplissements et un peu de jeu avec ballon. Thibaut Courtois s’est exercé notamment avec Erwin Lemmens.



Le reste du groupe est resté au chaud dans la salle de musculation. Il n’y a pas de bobos à déplorer après les matches de ce week-end. A l’exception bien sûr de Romelu Lukaku qui suit toujours un programme adapté. Il était aux soins ce lundi.