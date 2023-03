Onze citoyens propulsés jurés au festival du film de Mons : "On sent qu’on n’est pas là pour jouer les figurants"

Ils ne sont pas spécialistes du cinéma d’auteur, et pourtant, Christelle, Benjamin, Jean-Pol et les autres font depuis le début de la semaine partie du jury du Love International Film Festival de Mons. Un jury citoyen, plus précisément, qui a la lourde tâche de remettre – comme les jurys de professionnels – un prix ce samedi lors de la clôture du festival.

Cette semaine, les 11 jurés ont donc un programme chargé. Ils doivent visionner les films en compétition, débattre et enfin voter. Un rôle qu’ils ne prennent pas à la légère. " On sent qu’on n’est pas là pour jouer les figurants, explique Benjamin, l’un des membres du jury citoyen. On est là pour décerner un prix qui peut avoir un impact pour le film qui va être choisi. "

"C’est un bond en avant"

Les jurés ont été sélectionnés grâce à une collaboration avec le CPAS de Colfontaine et l’ASBL Article 27. L’idée est de faciliter l’accès à la culture à des personnes qui, sans cela, n’auraient peut-être pas osé pousser la porte du festival. L’ASBL Gsara les a d’ailleurs formées au vocabulaire et aux techniques du cinéma.

" L’objectif de ce jury citoyen, c’est de se confronter à la citoyenneté, indique Marc Cerfontaine de l’ASBL Gsara. Le fait que des films d’auteur traitent d’une problématique du vivre ensemble, il y a déjà une de nos premières missions qui est rencontrée. Ensuite, faire partie d’un jury, cela signifie qu’il va falloir débattre et se mettre d’accord. Ça permet d’explorer indirectement les processus démocratiques. "

La volonté est aussi de valoriser les membres de ce jury. " L’idée est de leur faire vivre quelque chose dont ils sont fiers, reprend Marc Cerfontaine. Ça a été particulièrement le cas l’an dernier lorsque le jury citoyen a désigné vainqueur le même film que le jury professionnel. Ils avaient l’impression d’être comme des pros. "

Pour Radia Boudaoui qui accompagne le jury citoyen pour l’ASBL Article 27, l’expérience parvient à booster certains participants. " Il y a des personnes qui retrouvent la confiance : elles se disent qu’elles vont entamer une formation, retrouver un travail. On sent vraiment dans la réflexion et l’investissement que c’est un bond en avant. "