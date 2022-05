Onze arrestations liées à un trafic de drogue organisé depuis la prison de Hasselt

La police limbourgeoise a interpellé 11 personnes suspectées d'être impliquées dans un trafic de drogue organisé depuis la prison de Hasselt, a-t-elle indiqué mardi. Mercredi passé, la police avait intercepté à Liège un transport depuis l'Espagne de 20 kilogrammes de cannabis.

Plusieurs perquisitions ont été menées en collaboration avec des unités spéciales de la police fédérale et la brigade canine, notamment dans les cellules de trois détenus de Hasselt. Dans une habitation de Zonhoven, du speed, du cannabis, de la cocaïne et du GHB ont été retrouvés en des quantités laissant soupçonner un trafic.

Onze personnes, dont trois détenus, ont été interpellées, tandis que cinq véhicules et plusieurs GSM ont été saisis.

Jeudi, l'une de ces perquisitions a débouché sur la comparution de huit suspects (six hommes et deux femmes) devant un juge d'instruction. Tous ont été placés sous mandat d'arrêt et en détention.