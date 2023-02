Onuachu parti, le leader perd son buteur : ça change quoi pour Genk ?

Voilà pour le regard "positif", place aux interrogations. Au moment de composter les documents du transfert d’Onuachu, Vrancken n’avait plus à sa disposition qu’Ally Samatta (1 but en 452 minutes) et Kelvin John (1 but et 2 assists en challenger Pro League). Ça ne pèse pas bien lourd et surtout ne fait pas le poids par rapport aux stats du Soulier d’or 2021 qui a dégainé toutes les 84 minutes cette saison (17 buts dont 16 en Pro League). La direction de Genk devait donc dénicher la perle rare.



Elle a travaillé vite et a réussi à doubler Anderlecht sur le fil dans la course à la signature de Tolu Arokodare. Une sorte de clone physique de Paul Onuachu.



Les deux Nigérians tournent autour du double mètre et assurent dans le trafic aérien, mais sont réputés "agiles". A 22 ans, l’ex-joueur d’Amiens (Ligue 2) n’a pas encore l’expérience de son aîné. Ni son efficacité (8 buts en 23 rencontres). Mais son profil similaire devrait permettre à Genk de continuer à s’appuyer sur le même système. Arokodare va lui devoir s’adapter. En France, il évoluait le plus souvent dans un dispositif à deux attaquants.



Dimitri De Condé présente sa nouvelle recrue comme un "diamant brut". Mais le Racing lancé dans la course au titre aura-t-il le temps de le polir sans altérer ses résultats ? C’est l’équation à double inconnue que devra résoudre le professeur Vrancken.