Onuachu à Southampton : les folles statistiques qui ont convaincu les Saints

Durant la dernière nuit du mercato, Southampton a attiré le meilleur buteur de Pro League : le Nigérian Paul Onuachu, intraitable numéro 9 du Racing Genk. Si les Saints ont décidé de dépenser 18 millions pour s’attirer ses services, c’est sans doute parce que ses statistiques sont assez impressionnantes.

Depuis son arrivée en Pro League en septembre 2019, Onuachu excelle en matière de finition. Depuis lors, il est le joueur de notre championnat qui a inscrit le plus grand nombre de buts (79), tenté le plus grand nombre de tirs vers le but (355) et de tirs cadrés (159). Le tout en seulement 114 rencontres.