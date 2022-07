ONU : un mois, 17 votes, et Moscou en échec pour un siège au Conseil économique et social

L'Assemblée générale de l'ONU, engagée depuis le 10 juin dans l'attribution d'un siège au Conseil économique et social de l'Organisation, s'est séparée lundi après cinq scrutins sans départager la Macédoine du Nord et la Russie, au soutien érodé pour cause d'invasion de l'Ukraine.

Au total, depuis le début de l'élection, 17 tours de vote à bulletins secrets ont été organisés auprès des 193 membres de l'ONU. Une nouvelle date doit être déterminée pour le prochain scrutin. Une majorité des deux tiers des votes exprimés est requise.

Depuis juin, celle-ci oscille autour de 115 voix. A chaque scrutin, la candidature russe n'a recueilli qu'une centaine de votes.