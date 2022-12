Onomatopée, dans tous ses états plastiques, Galerie Huberty & Breyne

Cécile Angelini, la commissaire de l’exposition, a opéré un choix judicieux d’œuvres qui introduisent des onomatopées. Elles sont abondantes dans la bande dessinée, mais elles ne sont pas absentes des images créées par les plasticiens qui les reproduisent ou, plus subtilement, les suggèrent. Comment représenter un mot ? Mariane Pagès écrit WHAOU en lettres majuscules et flirte avec l’art construit. Une imbrication de formes constituées de droites verticales et horizontale et d’obliques. Comment traduire un son ? Agnès Thurnauer peint le mot " brouhaha " sur deux panneaux aux couleurs pop et l’ensemble devient bruyant dans la tête du regardeur.