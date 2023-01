Ongles velours, skinification, huiles à lèvres : ces tendances beauté font (déjà) le buzz sur TikTok.

Autre tendance make-up à ne pas négliger, les huiles à lèvres. Exit les rouges à lèvres mats, place à des textures qui subliment la couleur naturelle des lèvres et leur apportent une bonne dose d'hydratation. Une inspiration forte qui s'inscrit dans un phénomène plus large, les cosmétiques multifonctions qui combinent soin et maquillage. Le hashtag #lipoil culmine déjà à plus de 700 millions de vues tandis que les recherches associées à cette tendance ont bondi de +114% en une année sur Google.

Ultime inspiration maquillage en vogue, le make-up "cold girl", qui se traduit par une mise en beauté évoquant une peau figée par le froid. La tendance est à l'origine de plus de 90 millions de vues sur TikTok tandis que les recherches pour les blushes crème, indispensables pour reproduire ce maquillage, ont augmenté de +52% sur Stylight.