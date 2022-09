"One with Lenny", hommage d’amour à Leonard Bernstein d’Harold Noben et de l’octuor Ô-Celli

"One with Lenny" ! C’est le titre de ce détonant hommage à Bernstein composé par Harold Noben pour l’octuor de violoncelles Ô-Celli. Où il est question de rythme, de rythme et de rythme…

Si vous rassemblez huit violoncelles, l’octuor ainsi formé sera, selon les violoncellistes, très beau car la palette de couleurs proposée par cet octuor est très grande, le violoncelle a également l’avantage d’offrir toutes les tessitures, du grave, du médium et de l’aigu, un véritable petit orchestre, très varié et en même temps très homogène.

"C’est forcément plus beau que huit violons puisqu’un violoncelle, c’est déjà plus beau qu’un violon", nous dit malicieusement Sébastien Walnier, membre de l’octuor de violoncelles Ô-Celli, pour lequel le compositeur belge Harold Noben a composé, en 2022, un triptyque, Amercan Wanders, trois promenades avec des personnalités américaines, la dernière des trois étant Leonard Bernstein, alias Lenny. "One with Lenny", un hommage d’amour à celui que tout le monde aime, car Leonard Bernstein, c’est le rythme, c’est la fête, la danse, West Side Story, la joie !

Découvrez cette partition en compagnie des huit violoncellistes d’Ô-Celli et d’Harold Noben dans Ce n’est pas tout de Patrick Leterme.

Notez que "Beyond", concerto pour orchestre d’Harold Noben, sera créé ce dimanche 25 septembre lors du concert d’ouverture de saison de La Monnaie.