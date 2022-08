One Piece Red : des fans complètement incontrôlables font déraper les avant-premières du film

On peut le voir, l’engouement des fans s’est révélé très impressionnant : beaucoup de cris, des pop-corns à en pleuvoir, des gens qui se déshabillent ou encore des spectateurs qui se placent devant l’écran. Si la renommée du manga qui perdure depuis plus de 20 ans n’est plus à prouver, la communauté de fans est toujours plus grandissante au fil des ans. Le fait d’appartenir à une communauté renforce notre identité en tant que fan d’un contenu qu’on peut partager avec d’autres personnes. Mais dans ce cas-ci, dans cette salle de cinéma, les choses ne sont-elles pas allées un poil trop loin ?

Au-delà de cette vidéo, il semble que l’engouement de certains fans de One Piece ait été dépassé par une vague de harcèlement envers l’une des comédiennes de doublage et chanteuse, Ado. Cette dernière interprète les chansons du personnage de Uta dans One Piece Red. A titre informatif, Uta (歌 | うた) signifie littéralement "chanson" en japonais. Et selon les détracteurs de Twitter, le fait qu’elle chante dans le film serait une raison de s’en prendre à la chanteuse. Cette dernière, face à la haine reçue majoritairement de la part de la communauté francophone, a d’ailleurs tweeté en japonais : "Je ne suis qu’un être humain."