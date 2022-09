One Piece Odyssey a enfin sa date de sortie !

Ne soyez pas trop tristes, fans de pirates, car votre One Piece Odyssey ne se trouvera pas au pied de votre sapin de Noël joliment décoré. Souriez, car bon, oui, le jeu qui était prévu pour fin 2022 est désormais retardé pour 2023.

C’est hier qu’on a appris l’information, durant le Tokyo Gaming Show. Oui, One Piece Odyssey est bien retardé pour le 13 janvier 2023 ! Séchez vos larmes, ce n’est qu’une question de semaines et non de mois à attendre (comme c’est le cas pour Forspoken, la future exclu PS5 qui a été retardée de plusieurs mois).

Et pour la peine, Bandai Namco propose une nouvelle bande-annonce pour se faire pardonner.