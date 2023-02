One Piece fête ses 25 ans : connaissez-vous ces produits dérivés insolites ?

Le succès du célèbre manga, créé par Eiichirō Oda en 1997, ne se dément pas. Depuis 25 ans, One Piece représente 1075 chapitres (à ce jour), 103 volumes en français (104 en avril), 1053 épisodes de la série télé, et bientôt une adaptation en live-action. Bref, plus que jamais, la franchise continue de séduire les lecteurs et les fans d’anime.

Mais au-delà du manga et de l’anime, et des produits dérivés attendus pour une œuvre d’une telle importance (porte-clés, figurines, jeux vidéo), One Piece est parvenu, à la manière d’une œuvre Disney ou Marvel, à infiltrer de nombreux domaines. La preuve, avec quelques exemples :

Des bombes de bain signées Lush

Le spécialiste des bombes de bain et des produits cosmétiques végétariens célèbre à sa manière les 25 ans de One Piece, avec une gamme inspirée de la série. On retrouve évidemment des bombes de bains, ainsi qu’un drapeau One Piece, qui fait office d’emballage cadeau réutilisable. Quant aux bombes de bains, elles représentent le fruit Gum-Gum (qui a été mangé par le héros Luffy dans le tout premier volume), le fruit Flame-Flame, le fruit Flower-Flower et le fruit Human-Human. Enfin, un pain moussant, en forme de chapeau de paille, est également disponible. Parfait pour tous ceux qui aiment lire dans leur bain.