"One Piece" : Eiichiro Oda, star du manga à l'âme d'enfant

Il a créé l'un des mangas les plus célèbres au monde, mais malgré sa notoriété et un rythme de travail effréné, Eiichiro Oda, l'auteur de "One Piece", aime cultiver une part d'insouciance à l'image du héros de son œuvre.

L'artiste de 47 ans refuse qu'on l'appelle sensei (maître), un titre généralement accolé au nom des mangakas, et a la réputation de se présenter dans des restaurants ou des hôtels chics en bermuda et sandales, la tenue du pirate Monkey D. Luffy, personnage principal de One Piece.

"Je veux que les enfants qui lisent One Piece me considèrent comme leur frère", a confié l'auteur dans un rare entretien accordé à un magazine en 2017 à l'occasion du vingtième anniversaire de la série. Mais "je sais que j'ai plutôt l'âge d'être leur oncle... donc peut-être un oncle drôle et sympa".

Un dessein bien modeste pour l'homme dont l'œuvre la plus connue, racontant les aventures de Luffy, qui rêve de devenir le roi des pirates, et de son équipage hétéroclite, lui a valu d'entrer au Guinness des records pour "le plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur".