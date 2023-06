"One more year" : Dries Mertens prolonge son aventure à Galatasaray

Dries Mertens a prolongé son contrat avec Galatasaray d'une saison. L'accord actuel expirait à la fin du mois de juin, mais tant le joueur que le club ont décidé de poursuivre la collaboration.



Le joueur l'a annoncé lui-même via Twitter avec un court message : "One more year" (un an de plus, ndlr).



Le Louvaniste, 36 ans, a rejoint le club turc en début de saison. Le meilleur buteur de l'histoire de Naples en a profité pour compléter son palmarès et pour décrocher le tout premier titre de champion de sa carrière.



Le Diable rouge a disputé 33 rencontres avec le Gala, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives.