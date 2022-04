"One more time" pour Macron, "éclatante victoire" pour Le Pen : les temps forts du second tour de la présidentielle française en photos et vidéos

Le chef de l'Etat et son équipe ont opté pour une mise en scène très différente de celle à laquelle on avait assisté en 2017. Il est arrivé accompagné par sa femme Brigitte et par une foule d’enfants et de jeunes. Emmanuel Macron a ensuite donné son discours depuis un pupitre placé au milieu du public. Un choix à l’opposé de la posture jupitérienne adoptée au pied de la pyramide du Louvre lors de sa précédente victoire.

"Et un, et deux et cinq ans de plus", scande la foule. Le président s’adresse à ceux qui ont voté pour lui par défaut ainsi qu’aux électeurs de Marine Le Pen et aux abstentionnistes. "Je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le président de tous", lance-t-il.