One More Stock : les coulisses de la performance de Glutonny au Genesis

Et il n’aura pas déçu puisqu’en avril 2022 Glutonny terminera 2e lors du Genesis 8 en perdant face à MKLeo, considéré comme le meilleur joueur au monde. Quelques jours plus tard au Pound 2022, c’est à la première place qu’il terminera, battant finalement MKLeo, son rival et désormais ami, en tournoi !