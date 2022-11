"One Love" : les Diables Rouges posent avec leur maillot d’échauffement interdit par la FIFA

Les Diables Rouges ont posé pour la traditionnelle photo d’équipe, vendredi à Abu Samra, son camp de base à la Coupe du monde au Qatar. Outre le cliché qui entrera à la postérité avec les traditionnels maillots rouges, l’équipe nationale belge a pris la pose avec son maillot d’échauffement bariolé, qui a été interdit par la FIFA pour son motif proche de l’arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Sur les deux photos, le capitaine belge Eden Hazard porte un brassard "One Love". La fédération belge a d’ailleurs diffusé les illustrations sur Twitter, avec la mention "One Love" et le dessin d’un arc-en-ciel.

Sept fédérations européennes, la Belgique, l’Angleterre, le pays de Galles, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, avaient prévu de faire porter à leurs capitaines un brassard coloré "One Love" contre les discriminations. Lundi, elles ont dû renoncer face à la menace de "sanctions sportives" par la FIFA, qui ne les a pas précisées.

Outre sa tenue d’échauffement, la Belgique a vu son deuxième maillot être aussi recalé par la FIFA. La fédération internationale de football a en effet demandé à l’Union belge d’adapter le maillot blanc des Diables car celui-ci contient le mot "Love" à l’intérieur du col.