"Once Upon a time" : un strip-tease photographique de l’héritage industriel européen

En pleine immersion dans le quotidien d’un environnement socio-économique difficile où le temps semble parfois s’être arrêté à la dernière remontée minière, on ne peut s’empêcher de comparer ces magnifiques portraits aux documentaires décalés et, eux aussi 100% belges, qu’étaient les émissions Strip-Tease créé en 1985, dont plus de 250 épisodes sont accessibles gratuitement sur Auvio RTBF.

Le livre, d’ailleurs plébiscité par le quotidien britannique The Guardian, touche également à un problème social actuel. Le monde doit et veut dire adieu à l’industrie polluante et au charbon pour produire de l’énergie. Quel peut être l’impact sur un territoire et ses habitants si de grandes entreprises industrielles ferment et que l’économie locale doit se réinventer ?