"Once the Dust Settles, Flowers Bloom", ode à l’espérance à Charleroi

Olivier Tarpaga peut se targuer d’avoir plusieurs cordes à son arc en ce qui concerne la créativité. Musicien, danseur et chorégraphe, il est aussi Maître de conférences au Département de danse de l’Université des arts de Philadelphie. Sa vie partagée entre le Burkina Faso et les Etats-Unis, lui permet de faire de nombreux liens dans son art entre l’Occident et l’Afrique. C’est en 2019, qu’il était venu pour la première fois à Charleroi. Sur la scène des Écuries, l’artiste présentait "When Birds Refused to Fly", une pièce qui conte la décolonisation subsaharienne, le chemin vers l’indépendance.

Les 20 et 21 janvier 2023, il fait son grand retour au Pays Noir pour la première mondiale de sa nouvelle création "Once the Dust Settles, Flowers Bloom". Lors d’une visite sur la tombe de son père, dans la région où il est né, dans le centre nord du Burkina Faso, il réalise la prégnance de la menace djihadiste sur la zone. Dans la ville de Kaya, des camps accueillent les personnes qui ont fui la violence, parmi elles de nombreuses femmes…

En artiste humaniste et engagé, Olivier Tarpaga donne voix et corps à ces déracinées avec six danseur·se·s, et cinq musicien·ne·s parmi les meilleur·e·s d’Afrique. Tout en affrontant le tragique, cette pièce “féministe africaniste” porte une espérance : une fois la poussière retombée, les fleurs refleuriront, chants et danses renaîtront.

20 et 21 janvier 2023 à 20 heures

Les Écuries

Boulevard Pierre Mayence 65c – 6000 Charleroi