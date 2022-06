Once in Brussels, des visites insolites à la découverte de la Brasserie de la Senne

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut pénétrer au cœur d’une brasserie locale bruxelloise. Cette invitation exclusive, Virginie et Mélanie la partagent avec leurs clients. Quasi toutes les semaines, elles organisent des visites explicatives à la Brasserie de la Senne à Bruxelles. " La brasserie s'est installée dans ses nouveaux bâtiments en 2019 et a créé une infrastructure incroyable de technologie tout en restant une brasserie complètement artisanale. Le brasseur maîtrise toutes les étapes de production et c'est un endroit magique à découvrir ", explique d’entrée de jeu Virginie Muller.

Au programme, la découverte des différentes infrastructures bien sûr, mais aussi des explications sur la fabrication de la bière et puis bien entendu une dégustation accompagnée.

" On trouve très important que la dégustation soit encadrée. Ça veut dire que ce n'est pas simplement avoir devant soi trois, quatre verres de bière, c'est avoir des explications sur l'intention du brasseur, les goûts, les saveurs et pouvoir, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, appréhender ce qu'il a dans son verre ".

Au-delà de la découverte de cette brasserie, le duo de " Once In Brussels " se diversifie même si le COVID a bien failli signer l’arrêt de mort de la petite société : " On a le pôle bières, les visites de brasseries et des visites guidées qui permettent de découvrir les traces de la bière, du passé brassicole bruxellois. On a des visites qui sont assez similaires dans le monde du chocolat. On a toute une série d'activités beaucoup plus ludiques, donc c'est l'idée de découvrir la ville en s'amusant, sous forme de jeu de piste... ".

Plus d’infos : https://onceinbrussels.be/