Onana marque son premier but en Premier League face à Southampton mais ne peut empêcher la défaite d'Everton

Everton est en difficulté en Premier League et a besoin de points pour s’éloigner de la zone de relégation. La rencontre de ce samedi face à Southampton, dernier, pouvait lancer les Toffees dans la course au maintien mais a tourné au cauchemar. Everton s'est une nouvelle fois incliné (1-2) et occupe la 19e place, à égalité de points avec son adversaire du soir, toujours dernier.

Pourtant la rencontre avait bien débuté pour Everton avec le premier but d'Amadou Onana en Premier League. Le Diable Rouge a ouvert la marque à la 39e minute. Sur un corner de Demarai Gray, Onana a placé une tête puissante qui a trompé Gavin Bazunu.

Le but du milieu de terrain permet à Everton de mener à la mi-temps dans une rencontre équilibrée mais le match a basculé en deuxième période. Ward-Prowse a inscrit un doublé, dont un magnifique coup franc direct qui a permis à Southampton de l'emporter.