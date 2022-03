Onana et Balikwisha témoignent de l’excellente ambiance chez les Diablotins : "On forme une famille, ça nous avait manqué"

A trois jours du choc contre le Danemark, les Diablotins s'entraînent au centre national de Tubize dans une ambiance détendue. Michel-Ange Balikwisha et Amadou Onana, les deux partenaires de chambre, n’ont pas manqué d’insister sur l'atmosphère fraternelle qui règne au sein du groupe belge.

Interrogé par notre journaliste Pierre Deprez dans leur petit cocon, l’attaquant de l’Antwerp et le solide milieu lillois évoquent le bonheur de leurs retrouvailles. "Je pense que c’est toujours un plaisir de revenir ici, de jouer pour son pays c’est un honneur. On retrouve les copains, j’ai retrouvé Mickey, ça fait plaisir de se revoir. Ça fait trois, quatre mois qu’on attendait cela, c’est long.", commence Amadou Onana. Son ami Michel-Ange Balikwisha renchérit dans la foulée : "Pour moi l’attente était vraiment longue. J’aime bien revenir avec les Diablotins, je suis ici avec mon jumeau, on s’ambiance dans la chambre, on écoute de la musique. Il y a vraiment une bonne ambiance avec tout le monde. On forme une famille et ça m’avait manqué."

Un discours qui témoigne de la fraternité qui règne entre les deux espoirs. Une entente qui dure depuis des années et qui surpasse selon eux, les relations qu’ils peuvent avoir avec les joueurs de leur club respectif. "Pour moi la relation est plus forte.", affirme Mickey. Une réponse partagée par Amadou : "Je le pense aussi un peu, c’est normal, on joue ensemble depuis qu’on est petits. On se connait depuis longtemps. La relation est plus fusionnelle qu’en club on va dire."