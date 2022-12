"On y est encore", "un peu plus près de l’étoile", "Messi nous voilà" : la presse française confiante après la qualification pour la finale

La France disputera sa deuxième finale de Coupe du monde en quatre ans après avoir éliminé un Maroc méritant (2-0) qui les aura fait trembler en deuxième mi-temps. Mais un but de Kolo Muani, qui venait de monter au jeu, à la 79e a enterré les derniers espoirs marocains et envoyé les Bleus en finale où ils affronteront l’Argentine. Les médias français étaient évidemment élogieux ce jeudi matin.

L’Equipe parle de "L’envolée finale" dans sa une du jour. Libération utilise le même jargon aérien : "Les Bleus s’envolent vers la finale". Le Parisien la joue un peu plus arrogante : "On y est encore !", tout comme Le Monde : "Les Bleus en finale, à la force de l’habitude".

L’Echo Républicain a opté pour une inspiration musicale : "Un peu plus près de l’étoile". Le Télégramme donne, lui, rendez-vous à l’Albiceleste et à son numéro 10 : "Messi, nous voilà !".

Le Matin, un des principaux médias marocains, rend hommage à ses héros : "La tête haute, les Lions de l’Atlas s’arrêtent au pied de la finale !".

Du côté des médias argentins, on se veut sobre. Pagina 12 a simplement relaté les faits : "La France a vaincu le Maroc et sera l’adversaire de l’Argentine". Clarin opte pour le même genre de formulation : "La France met fin au rêve du Maroc et retrouve la finale de la Coupe du monde". Seul Hoy fait écho au huitième de finale de la dernière édition où la France avait battu l’Argentine : "Pour la revanche et pour la Coupe du monde".

En Italie, où les deux principaux quotidiens sportifs s’étaient montrés très imaginatifs après la qualification de l’Argentine face à la Croatie, les unes sont plus sobres ce jeudi. Le Corriere dello sport met l’accent sur le sélectionneur français : "Deschamps de retour en finale". La Gazzetta dello sport tire son chapeau au Maroc : "Deux nobles en finale mais les applaudissements vont au Maroc".

En Belgique, l’heure est également aux félicitations marocaines plus qu’à une mise en avant de la qualification des Bleus. La Gazet van Antwerpen titre "Tristesse et fierté" sur une photo d’Hakimi et Saïss. Het Belang van Limburg titre de son côté : "Les Bleus brisent le rêve marocain". La Dernière Heure est plus partagée : "La France élimine un Maroc méritant" est le sous-titre d'"Une finale de rêve".