On vous offre vos places pour le festival Ara-kiwi à Vieusart

Tipik vous offre des places pour le festival Ara-kiwi, un festival électronique au cœur de la nature les vendredi 1er et samedi 2 septembre à Vieusart!

Conçu pour les amoureux de la musique qui ont soif d'une expérience musicale unique! Ara-Kiwi revient avec son Forest Festival du vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023.

Plongez dans la beauté brute de la nature environnante dans une forêt aux arbres centenaires et aux décors mystiques.

Ne manquez pas cet événement qui réunit les meilleurs artistes down tempo, dark disco, house et techno de la scène belge et internationale.

