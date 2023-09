On vous offre vos entrées pour aller voir Charlotte Cardin ce lundi 2 octobre au C12

Assistez au showcase exclusif de Charlotte Cardin et Porcelain ID ce lundi 02 octobre au C12 à Bruxelles!

Fifty Session continue de briller, de rayonner, et d'inviter chaque mois des artistes émergent.es et prometteur.euses (un.e belge et un.e international). Deux showcases live de 25 minutes suivis d'un DJ set devant un public exclusif. Fifty Session fait vibrer Bruxelles depuis plus de six ans grâce à ses soirées mensuelles gratuites dans différents lieux de la ville comme le C12 club, l'Atomium, les Beurs, le Kanal Pompidou, L'imprimerie (ancienne Banque Nationale) et le Parc Royal. Nous avons accueilli sur scène nos coups de coeur musicaux tel.les qu'Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Nathy Peluso, Loyle Carner, Zwangere Guy, Tsar B, Echt, Yseult, Agar Agar, Flavien Berger et bien d'autres encore !