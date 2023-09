On vous offre des expériences inédites à Bruxelles chez Koezio!

Golf&Chill

Un parcours de golf interactif

Composé de 9 trous, notre parcours de mini-golf interactif est conçu pour vous offrir à la fois des défis stimulants et des moments de détente entre amis, collègues ou en famille. Chez Koezio Bruxelles, on souhaite que vous puissiez vous concentrer uniquement sur l’amusement durant les 45 minutes de jeu. Pour cela, oubliez les papiers et crayons et concentrez-vous sur l'essentiel : le jeu. Avec des parcours originaux et challengeant, le suspens de la compétition durera jusqu’à votre dernier coup ! Rassemblez votre équipe de 2 à 6 joueurs et préparez-vous à vivre des instants inoubliables.

Musi’quiz

Un quiz musical sur un véritable plateau TV !

La musique n’a plus aucun secret pour vous ? Bienvenue chez Musi'Quiz Bruxelles : le rendez-vous incontournable des passionnés de musique et des amateurs de défis. Musi’Quiz, c’est le premier quiz 100% musical dans une ambiance unique : 6 pupitres, des spots lumineux et une caméra 360° pour vivre les sensations d’un véritable plateau TV ! Alors préparez-vous à vivre une aventure unique en son genre.

Musi’Quiz, c’est 10 défis captivants, qui sauront mettre vos connaissances musicales à l’épreuve. Parmi eux, l’incontournable " Blind Test " (quand même) et ses différents thèmes. Un " Complétez les paroles " sans Nagui mais tout aussi palpitant. Mesurez-vous à notre mode bombe, où la rapidité et les réflexes seront vos meilleurs atouts. Pour vous hisser en haut du classement, vous pourrez utiliser des jokers et gagner plus de points ou piéger vos concurrents ! Pour résumer, Musi'Quiz chez Koezio Bruxelles c’est 20 thèmes musicaux, 3000 questions et 1h15 de jeu pour passer un moment unique ! Réunissez votre équipe de 4 à 12 joueurs et tentez de battre de nouveaux records !