On vous gâte à l'occasion de la première édition bruxelloise des Urbans Sessions

Au-delà du BMX, Urban Sessions prévoit également des initiations et des démonstrations pour de nombreux autres sports d'action - allant du parkour au breakdance et des sports extrêmes handisport (WCMX) au skateboard, discipline olympique depuis 2020. Le vice-champion du monde WCMX, Kevin Van Ekert, effectuera des démonstrations en chaise roulante sur le park BMX. Le meilleur athlète belge de parkour, Jérémy Lorsignol, sera également présent à l'événement pour se mesurer à l’élite mondiale de la discipline. Et pas de festival urbain sans divertissement et musique : Urban Sessions proposera des DJ sets, street art et food trucks: un concept festif et original pour les spectateurs de tout âge.